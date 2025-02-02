Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Feci Kaza: 4 Yaralı

Erzincan-Erzurum Kara Yolunda Feci Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü R.T. ile M.T., H.T. ve P.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
img

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.