Erzincan emniyetinden bayram denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetim ve uygulamalar çerçevesinde, Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan "Yaşam Tünelinde" sürücülere kısa video gösterimi sunularak emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Şehirlerarası otobüsler de denetlenerek yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

'Yorgun sürücüler dinlendirildi'

Trafik ekipleri özellikle yabancı plakalı otomobiller olmak üzere uzun yolculuk gerçekleştiren sürücüleri durdurarak çeşitli ikramlarda bulundu ve araçlarını park ederek vatandaşların dinlenmesini sağladı. Ayrıca ekipler yolda kalan araçlara da yardımcı oldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğümüzce gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa