Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan şirket müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D., adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasının ardından haber alınamayan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan C.D., ifade işlemleri için İliç Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade veren zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN