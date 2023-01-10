Erzincan'daki ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi 3. Sayfa Haberleri Erzincan'da bir evin içinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Erzincan'da bir evin içinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Olay, Erzincan Merkez Mengüceli Mahallesi 1325 sokak üzerindeki konutlarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Z.Ş.'ye ait 3'ncü katta bulunan evin içerisinde elektrik kablolarından kaynaklanan bir yangın çıktı. Evde yaşayan vatandaşlar can havliyle yangını söndürmeye çalışırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı bir vatandaşa olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi. Öte yandan yangında evin içerisinde geniş çaplı maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan Merkez Erzincan 3. Sayfa Haberler

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