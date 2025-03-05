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Erzincan'daki Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı

Erzincan'daki Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı
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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Amiral Alüminyum'da, üretimde kullanılan yağların alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Amiral Alüminyum'da yangın meydana geldi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında OSB'de bulunan Amiral Alüminyum'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kompozit panel üreten firmada üretimde kullanılan yağlar birikerek alev aldı. Ardından yangın çatı bölümüne sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken firmada maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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