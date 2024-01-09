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Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi

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Erzincan'da belediye sınırları içerisinde hizmet veren bütün marketlerde raf etiket ve kasa fiyatı denetimi yapıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatılarak imha edildi ve mevzuatlara uymayan marketler hakkında tutanaklar tutuldu.

Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi.

Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde hizmet veren bütün marketlerde raf etiket ve kasa fiyatı denetimi yaptı. Marketlerde son kullanma tarihleri geçmiş olan ürünlerin raflardan toplatılarak imha edilmekte olduğu, mevzuatlara uymayan marketler hakkında gerekli tutanaklar tutularak, Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildiği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Zabıta Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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