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Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Yakalandı

Erzincan'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Yakalandı
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Erzincan'da yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde 185 karton, 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi. H.B. isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünde 185 karton 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; 185 karton 1850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. H.B. isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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