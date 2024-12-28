Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında karar öncesi son duruşma başladı
Anne Yüksel Güran siyahlar içinde kürsüde! Karar öncesi son savunma
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Koruma talebinde bulunan Nevzat'ın avukatı duruşmaya polis eşliğinde geldi
"Güvende değilim" dedi, duruşmaya polis korumasında geldi
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 21 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 21 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü haricinde yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10. 05 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Kartal ilçesinde vefat eden vatandaşın cenazesi Erzincan'ın Üzümlü ilçesine getirilirken freninin patlaması üzerine Temsa marka otobüs şarampole uçtu. Kazada otobüsle cenaze için gelen 1'i ağır toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı otobüs sürücüsü haricinde diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
img

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
img

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Zincir markette pes dedirten görüntü
Zincir markette pes dedirten görüntü

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.