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Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlara Yardım Çalışmaları Başlatıldı

Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlara Yardım Çalışmaları Başlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 05.02.2025'te başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara zincir takarak yardım ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince; il genelinde 05.02.2025 akşamı başlayıp devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara yönelik yardım çalışması başlatıldı. Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı 9 ekip yolda kalan araçlara zincir taktı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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