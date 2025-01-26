Erzincan'da Yıl İçinde 2.425 Olay Aydınlatıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, 2024 yılı içerisinde icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 1.156 asayiş, 84 kabahat, 911 takibi gereken, 163 kaçakçılık, 96 siber ve 15 terör olayı olmak üzere toplam 2 bin 425 olay meydana gelirken bu olayların 2.394'ü yani yüzde 99'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 746.402 şahıs ile 206.496 aracın sorgulaması yapılarak, 3.253 aranan şahıs, 85 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 67 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 11 tabanca, 2 adet kalaşnikof, 1 adet mavzer, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 14 adet bıçak, 12 adet dinamit lokumu ve 120 kg anfo ele geçirildi.

2024 yılı içerisinde 14 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında adli işlem yapılarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

2024 yılı içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 153.393 araç kontrol edilerek, 56.410 şahıs sorgulaması yapıldı, 3.909 araç ve şahıs hakkında toplam 10.353.637,00 TL cezai işlem uygulandı. 50 aranan araç, 44 aranan şahıs yakalandı, 105 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 809 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 601 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 200 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı, 125 adet müstehcen içerikli, 94 adet terör örgütü propagandası ve 3631 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 3850 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 1959 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 163 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 217 şahıs hakkında işlem yapılarak, 12 şahıs tutuklandı ve 12 şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 7.126 gram kubar esrar, 31 gram bonzai, 3 gram kokain, 195 gram metamfetamin, 803 adet psikotrop tablet, 13 adet captagon, 296 kök kenevir bitkisi, 40 gram kenevir tohumu, 6 kök skunk bitkisi, 1.235 gram skunk, ve 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise; 2.041 paket kaçak sigara, 257 litre kaçak alkol, 103.960 adet dolu makaron, 263.100 adet boş makaron, 174 kg. açık tütün sarmalık, 20 adet sikke, 29 adet tarihi obje, 13 adet tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 1.313 adet tabanca mühimmatı, 41 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet av tüfeği, 136 adet av tüfeği mühimmatı, 8 adet dijital materyal, 35 adet cep telefonu, 9 adet detektör, 15 adet senet, 5.200 adet sahte bandrol, 5 adet tapu senedi ve 12 adet kıymetli evrak ele geçirildi. - ERZİNCAN