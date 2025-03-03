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Erzincan'da Yaşlı Kadın Evinde Yaralı Bulundu

Erzincan'da Yaşlı Kadın Evinde Yaralı Bulundu
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Erzincan'da evinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki bir kadın, yakınlarının haber alamaması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından evinde yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da evinde yalnız yaşayan ve bir müddet yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadına itfaiye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 11.53 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Mimarsinan Mahallesi 1203 sokakta evinde yaşayan kadından haber alınamadığı bilgisi verildi. Bunun üzerine bahse konu eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye evin kapısı açarak içeri girdi. 76 yaşındaki kadının evde düşerek yaralandığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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