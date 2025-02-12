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Erzincan'da Yasadışı Göçmenlerin Yakalanması

Erzincan'da Yasadışı Göçmenlerin Yakalanması
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Erzincan'da yapılan operasyonda, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve geri gönderme merkezine gönderildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan'a gelen bir araç içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Öte yandan Ş.T. isimli şahıs "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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