Erzincan'da yapımı devam eden hastane inşaatının 3'ncü katından düşen işçi yaralandıERZİNCAN Erzincan'da yapımı devam eden ve "akıllı hastane" modeliyle Pekerler İnşaat bünyesinde inşa edilen 500 yataklı hastane inşaatının 3'ncü katından düşen işçi yaralandı.

Erzincan'da yapımı devam eden hastane inşaatının 3'ncü katından düşen işçi yaralandı

ERZİNCAN Erzincan'da yapımı devam eden ve "akıllı hastane" modeliyle Pekerler İnşaat bünyesinde inşa edilen 500 yataklı hastane inşaatının 3'ncü katından düşen işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 10. 45 sıralarında Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan 500 yataklı hastane inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden hastane inşaatına asansör işleriyle ilgilenmek üzere gelen işçi, çalışma yaptığı sırada kazara 3'ncü kattan aşağı düştü. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane inşaatında incelemede bulunarak olaya ilişkin tutanak tuttu.

Öte yandan, "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen hastanede dün Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile sağlık yetkilileri incelemede bulunarak yapımı devam eden hastanenin 2023 yılında hizmete açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmiştiler.