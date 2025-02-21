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Erzincan'da Yangın Paniği: Hızlı Müdahale Durumu Kontrol Altına Aldı

Erzincan'da Yangın Paniği: Hızlı Müdahale Durumu Kontrol Altına Aldı
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Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Erzincan'da Yavuz Selim Mahallesi 565. sokakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede paniğe yol açarken, ekiplerin yoğun çabaları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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