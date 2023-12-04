Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da yangın çıkan araç pert oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Orhan Özyürek'e ait bir araçta çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. İtfaiyenin gecikmesi nedeniyle araç tamamen yanarak kül oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yanan araç pert oldu.

Tercan ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Orhan Özyürek'e ait 24 ABN 804 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İddiaya göre itfaiyenin gecikmesi üzerine araç kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Araç sahibi Orhan Özyürek, "Gece saat 01.30 sıralarında evimin önünde aracım yanmaya başladı nedenini bilmiyorum. İtfaiyeye haber verdim fakat 40 dakika sonra geldi. Evime sıçramasın diye dua ettik, fakat aracımı kurtaramadık. Bütün birikimim olan aracım kül oldu gitti" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Erzincan Tragger Tercan Olay İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title