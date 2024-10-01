Erzincan'da Yağma Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Erzincan'da, 'yağma' suçundan 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Erzincan'da 'yağma' suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin evine geldiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda O.S., kaçmaya çalışırken yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu. - ERZİNCAN