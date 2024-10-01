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Erzincan'da Yağma Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Erzincan'da Yağma Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Erzincan'da, 'yağma' suçundan 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erzincan'da 'yağma' suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin evine geldiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda O.S., kaçmaya çalışırken yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika erzincan 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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