Erzincan'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Bilinçli Yolcular, Uyuşturucusuz Yollar' projesi kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerinde bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Yaklaşık 440 yolcuya UYUMA uygulaması tanıtıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince "Bilinçli Yolcular, Uyuşturucusuz Yollar" projesi kapsamında, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Ekipler, Erzurum Yolu Uygulama Noktasında oluşturulan NarkoNokta faaliyetinde şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerinde ve araçlarda bulanan yaklaşık 440 yolcuyu bilgilendirdi. Ayrıca vatandaşlara UYUMA uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulum yapmaları sağlandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa