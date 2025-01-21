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Erzincan'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 4 Kişi Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda metamfetamin, sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Ekiplerce 2 iş yeri ve ikamette yapılan aramada 2,6 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 8,44 gram esrar, 4 adet aparat ele geçirildi.

M.R.Y., Y.A. ve D.K. isimli şahıslara "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan, F.U.C. isimli şahsa ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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