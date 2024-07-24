Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı yakalandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Refahiye/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışma neticesinde; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Y.E. isimli şahıs, Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı.

Söz konusu şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ERZİNCAN