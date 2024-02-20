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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada 296,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinde 296,18 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik Refahiye ilçesi polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan Ö.K. isimli şüpheli şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada toplam 296,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. emniyette ki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Erzincan Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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