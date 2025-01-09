Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik" yapılan çalışmalar neticesinde T.K. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 425 adet sentetik ecza, 1,25 gram metamfetamin maddesi, 1 adet aparat ele geçirildi. T.K. isimli şahsa " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN