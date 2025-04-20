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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonla uyuşturucu ticareti yapan G.B. isimli şahıstan 1 gram metamfetamin ele geçirildi. G.B., uyuşturucu maddeyi H.Ç. isimli şahıstan temin ettiğini beyan etmesi üzerine tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; G.B. isimli şahıstan 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda G.B. isimli şahıs uyuşturucu maddeyi H.Ç. isimli şahıstan temin ettiğini beyan etmesi üzerine; G.B. isimli şahsa T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan adli işlem yapıldı. H.Ç.isimli şahıs ise T.C.K.188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçu kapsamında işlem yapılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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