Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 0,69 gram esrar maddesi ele geçirilen İ.K. ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem gördü.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; İ.K. isimli şahıstan 0,69 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu maddeyi satan şahsın F.M.C. olduğu tespit edildi. F.M.C. isimli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan, İ.K. isimli şahsa ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

F.M.C. isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler erzincan Politika 3-sayfa Hukuk Suç

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Mehmet Şimşek: Savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı var

Kredi kartlarından yapılacak kesintiyle ilgili sessizliğini bozdu

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi

Ölüm saatinde evde bulunan 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Son dakika: İsrail, Gazze'deki çadırları vuruyor! Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? EVDE BAKIM MAAŞI EKİM AYI SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.