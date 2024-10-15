Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; İ.K. isimli şahıstan 0,69 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu maddeyi satan şahsın F.M.C. olduğu tespit edildi. F.M.C. isimli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan, İ.K. isimli şahsa ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

F.M.C. isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN