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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Erzincan'da yapılan operasyonla evinde 252,33 gram esrar ele geçirilen M.Ö. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Aynı operasyonda F.D. adlı şahsa da uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yapıldı.

Erzincan'da evinde 252,33 gram esrar ele geçirilen 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; M.Ö. (45) isimli şahsın ikametten uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan aramalarda toplamda 252,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.Ö. TCK 188. maddesi gereği uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan F.D. (28) isimli şahsa da TCK 191. maddesi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapılarak adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Güvenlik erzincan Politika 3-sayfa Hukuk

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