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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı
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Erzincan'da evinde esrar ve Hint keneviri bulunan bir kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 260 gram esrar ve 19 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erzincan'da evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen bir kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Ö.K. isimli şahsın evinde 260 gram kubar esrar ve 19 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Ö.K. isimli şahıs sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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