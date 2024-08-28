Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan dinleme tesislerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.G. ve İ.Ç.D. isimli şahıslar üzerinde yapılan arama sonucunda 5488 adet sentetik ecza maddesi, Akyazı uygulama noktasında durdurulan otobüste "yutma yöntemi" kullanarak Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan Y.A. isimli İran uyruklu şahıstan toplamda 402,17 gram Afyon sakızı uyuşturucu madde, B.D. ve T.A. isimli şahısların ikametlerinde 122,20 gram skunk maddesi ve 174 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İfadeleri alındıktan sonra uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN