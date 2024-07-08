Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; E.Ç, Y.E.Ç, N.E isimli şahısların yapılan üst aramasında toplam 5.46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine uyuşturucu maddeleri temin eden C.M. isimli şahsın ikametinde arama yapılarak 3 adet sentetik ecza maddesi, 2.64 gram esrar maddesi, 58.68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.Ç ve A.M isimli şüpheli şahıslara TCK 191. maddesi gereğince "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan, C.M, Y.E.Ç. N.E ve O.Y isimli şahıslara ise TCK 188. maddesi gereğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen C.M, Y.E.Ç, N.E., isimli şahıslar tutuklanırken, O.Y, E.Ç, A.M isimli şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ERZİNCAN