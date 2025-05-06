Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce, Akyazı Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı toplam 10 gram Sentetik Cannabinoid ( Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Öte yandan E.I. ve M.N.S. isimli şahıslara T. C. K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN