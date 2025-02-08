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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Gözaltı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan E.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucular ve bir av tüfeği ele geçirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ekiplerce, E.Ö. isimli şahısın ikamet ve işyerinde yapılan aramada 4,57 gram metamfetamin, 1,65 gram esrar, 31 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 49 adet fişek ele geçirildi.

E.Ö. isimli şahsa T.C.K. 188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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