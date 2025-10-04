Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 49 Bin 500 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 49 Bin 500 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi
Erzincan'da durdurulan bir araçta yapılan narkotik köpeği destekli aramada, oyuncak bebeğin içine saklanmış 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi bulundu. İki kişi tutuklanarak adli mercilere sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı araçta yapılan aramada; 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş (toplamda 49 bin 500 kullanımlık) sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, daralı ağırlığı toplam 256,20 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) hammaddesi ele geçirildi.

H.T.K. ve S.K. isimli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. S.K. isimli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
