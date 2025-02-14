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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonda bir kişinin midesinden 21,39 gram uyuşturucu çıktı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. 1 şahsın midesinden 21,39 gram uyuşturucu çıktı.

F.U.C., Ö.K., R.B.C. ve S.S. isimli şahısların Erzincan'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin ve 2 adet cam aparat (pipe) ele geçirildi.

S.S. isimli şahısın şüpheli görülmesi üzerine çekilen tomografi neticesinde şahsın midesinde yabancı maddeler tespit edildi. Yapılan iç beden muayenesi sonucunda ise şahıstan 21,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

F.U.C., Ö.K., R.B.C. ve S.S. isimli şahıslara T.C.K. 188.Maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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