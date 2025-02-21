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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında E.A. ve M.Ş. isimli şahısların evlerinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslara çeşitli suçlamalarla işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara" yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik ekibi yaptığı istihbari çalışmalar çerçevesinde E.A. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 59,97 gram Shunk ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

M.Ş. isimli şahsa "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", E.A. isimli şahsa ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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