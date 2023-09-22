Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Erzincan'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı. F.D'ye ait araçta yapılan aramada 1,56 gram tütünle karışık esrar ve 1,53 gram esrar ele geçirildi. K.K'nın ikametinde yapılan aramada ise 15,43 gram esrar bulundu. F.D'ye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, K.K'ye ise uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla işlem yapıldı.

Erzincan'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.D'ye (37) ait araçta yapılan aramada 1,56 gram tütünle karışık esrar ve 1,53 gram esrar, bu kişiye uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edile K.K'nın (31) ikametinde yapılan aramada, 15,43 gram esrar ele geçirildi.

F.D'ye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", K.K'ye ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" iddiasıyla işlem yapıldı.

Açıklamada, uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.