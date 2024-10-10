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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1133,43 gram esrar, 2 parça halinde 4,03 gram metamfetamin, 1 parça halinde pamuğa emdirilmiş 8,55 gram sentetik cannabinoid, 1 adet 7,65 çapında silah ve silaha ait 2 adet fişek, 88 adet 9 mm fişek, 12 kalibre 16 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

M.Ö. ve E.A. isimli şahıslara "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece E.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik erzincan 3-sayfa Sağlık Suç

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