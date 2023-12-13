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Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi

13 Aralık 2023 09:16 Güncelleme: 09:18 Abone Ol

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM ve Uyuşturucu Ticareti suçlarına yönelik 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 42 adet 9 mm tabanca fişeği ve 332 gram esrar ele geçirildi.