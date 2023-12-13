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Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM ve Uyuşturucu Ticareti suçlarına yönelik 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 42 adet 9 mm tabanca fişeği ve 332 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 SKM ve Uyuşturucu Ticareti (TCK-188) suçlarına yönelik 3 şüpheli şahsa yönelik 18 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 42 adet 9 mm tabanca fişeği, 332 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Erzincan 3. Sayfa Güncel Haberler

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