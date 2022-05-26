Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi - Haberler

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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve yasadışı ekim olayları ile mücadele dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere istinaden Erzincan ili merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 3 şüpheli şahsa ait ev ve bahçelerinde yapılan arama neticesinde; 47 kök kenevir bitkisi ile birlikte 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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