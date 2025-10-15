Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Haberler

Erzincan'da yapılan narkotik operasyonunda, midelerinde 109 kapsül uyuşturucu madde taşıyan iki kişi yakalandı. Şahıslar, mahkemece tutuklandı.

Erzincan'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, midelerinde 109 kapsül uyuşturucu taşıyan iki şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti/sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphe üzerine durdurulan 48 plakalı otobüste yapılan aramada, "yutma yöntemi" kullanarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların mide ve bağırsaklarında; 50 adet kapsül şeklinde toplam ağırlığı 428,08 gram net ağırlığı 363,07 gram gelen eroin maddesi, 59 adet kapsül şeklinde toplam daralı ağırlığı 472,80 gram net ağırlığı 417,62 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

A.K. ve A.J.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında işlem yapılarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

