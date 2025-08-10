Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 10 parça halinde kağıda emdirilmiş şekilde bonzai maddesi, 2 parça halinde daralı ağırlığı 1,97 gr metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza maddesi, suçtan gelir olarak elde edilen 94 bin 875 TL, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

D.K., K.S. isimli şahıslar T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve TCK 191 "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Bulundurmak" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN