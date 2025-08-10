Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Erzincan'da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan iki şahıs tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, metamfetamin ve sentetik ecza yer alırken, suçtan elde edilen 94 bin TL de bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 10 parça halinde kağıda emdirilmiş şekilde bonzai maddesi, 2 parça halinde daralı ağırlığı 1,97 gr metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza maddesi, suçtan gelir olarak elde edilen 94 bin 875 TL, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

D.K., K.S. isimli şahıslar T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve TCK 191 "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Bulundurmak" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

kumar masasındaki şişko işin başında mı yoksa .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
