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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı. Operasyonda 5,17 gram metamfetamin ve 2,32 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslara uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 kişinin yakalandığı operasyonda 5,17 gram metamfetamin, 2,32 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 5,17 gram metamfetamin, 2,32 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan F.M., S.M., M.V.M., B.M., S.M., O.M., V.A., F.D., T.İ. isimli şahıslara T.C.K.191. maddesi " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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