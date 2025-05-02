Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Adet Extacy Ele Geçirildi
Erzincan'da polis ekipleri, bir aracın içinde yaptıkları aramada 9 adet Extacy adlı uyuşturucu madde buldu. Şüpheli Z.G. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Resmi Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan sabit yol uygulamasında bir aracın içinde uyuşturucu madde tespit edildi. Ekiplerce Z.G isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 9 Adet EXTACY diye tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.
Z.G. isimli şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa