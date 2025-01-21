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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 78 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Erzincan'da yapılan narkotik operasyonunda bir otomobilde 78 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 78 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüpheli bir araçta yapılan aramalarda; 78 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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