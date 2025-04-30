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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında 20,16 gram Sentetik Cannabinoid, 4,66 gram Metamfetamin ve 1,57 gram esrar bulunuyor.

Erzincan'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 7 kişinin yakalandığı operasyonda 20,16 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 4,66 gram Metamfetamin, 1,57 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 20,16 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 4,66 gram Metamfetamin, 1,57 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan C.K., M.Ç., O.N., E.S., F.G., A.M., M.A.Y., isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi" Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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