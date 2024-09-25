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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 559 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 559 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında 559 adet 'Sentetik Ecza Galara' maddesi ele geçirdi. İki şahıs tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 559 adet "Sentetik Ecza Galara" maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Erzincan şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan K.Ç. ve Ş.A.E. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 559 adet "Sentetik Ecza Galara" maddesi ele geçirildi. K.Ç. ve Ş.A.E. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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