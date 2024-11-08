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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran ve satan 5 kişiyi yakalayarak geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Ele geçirilen metamfetamin miktarları ve yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunduran ve satan 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; İ.A. isimli şahıstan 1.19 gram ve M.Y.E. şahıstan ise 1.10 gram Metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda uyuşturucu maddeyi satan şahısların D.A., T.A. ve B.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

D.A. isimli şahıstan 0.46 gr Metamfetamin ele geçirilirken, D.A., T.A. ve B.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2.80 gr Metamfetamin ve 2 bin 150 TL para ele geçirildi.

D.A., T.A. ve B.A. isimli şahıslara "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, İ.A. ve M.Y.E. isimli şahıslara ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli 5 şahıs hakkında tahkikat, adli makamlarca devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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