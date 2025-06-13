Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,25 gram Metamfetamin, 7,52 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 7 adet Sentetik Ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan N.S., T.D. ve H.İ. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, O.B. isimli şahsa ise T.C.K. 188.maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN