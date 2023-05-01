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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 günlük çalışmalar sonucunda; çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek 4 kişi tutuklandı.

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 günlük çalışmalar sonucunda; çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek 4 kişi tutuklandı.

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01.04.2023 - 27.04.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti ) suçu çereçvesinde 5 olay, TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak) suçu çereçvesinde 12 olay olmak üzere toplam 17 olay meydana geldi.

Bu çerçevede TCK 188 suçundan 9 şahsa şüpheli olarak işlem yapıldı. Bu şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kaldı. TCK 191 suçundan da toplam 19 şahsa şüpheli olarak işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda toplamda; 169 adet ecstasy, 51,81 gram metamfetamin,, 2,69 gram eroin, 38,05 gram esra, 31 adet sentetik hap ve 0,36 gram skank ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzincan 3. Sayfa Haberler

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