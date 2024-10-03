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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 892 gram esrar, 358 gram açık tütün ve çeşitli uyuşturucu ticareti için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üzümlü ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarının önlenmesi kapsamında düzenlenen operasyonda; 892 gram esrar maddesi, 358 gram açık tütün, 398 adet kilitli poşet, 5 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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