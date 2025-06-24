Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Parça Bonzai Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Parça Bonzai Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi yakalandı. 39 parça bonzai ve 9 bin 600 TL para ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi, 9 bin 600 TL uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

A.B. ve E.Y. isimli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılırken; K.S. ile O.T. isimli şahıslara ise T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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