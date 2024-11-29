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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi yakaladı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekipleri, A.T. isimli şahıstan 5,35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeyi satan şahısların S.C. ve S.C. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan ikamet aramasında S.C. isimli şahıstan 53,91 gram esrar maddesi, S.C. isimli diğer şahıstan ise 325,67 gram esrar maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

S.C., S.C., isimli şahıslara "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan, A.T. isimli şahsa ise " Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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