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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden toplamda 64,24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli mercilere sevk edildi.

Erzincan'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara" yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; S.B., A.S. ve F.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan 56,14 gram likit esrar, 8,10 gram sentetik Cannabinoid maddesi ele geçirildi.

S.B., A.S. ve F.K. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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